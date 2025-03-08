عائلات الأسرى "الإسرائيليين" تدعو لمظاهرات مركزية في "تل أبيب"

دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين صباح اليوم السبت، إلى مظاهرات مركزية الليلة في مدينة "تل أبيب" والقدس؛ للمطالبة بإتمام صفقة التبادل مع حركة "حماس".

وأكدت هيئة عائلات الأسرى في بيان لها أن عدم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، يعني "حكماً بالإعدام على أبنائنا".

وبيَّنت أن 59 أسيراً إسرائيلياً من أبنائهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ 519 يومًا، مشددةً على ضرورة إعادتهم جميعاً إلى عائلاتهم.

وانطلقت مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين في مدينة "تل أبيب" منذ يوم السبت الماضي؛ للمطالبة بإتمام حكومتهم مراحل الاتفاق مع غزة والانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية والإفراج عن باقي الأسرى.

وامتدت المظاهرات إلى مدينة القدس بالقرب من مقر إقامة "نتنياهو"، للمطالبة بإتمام اتفاق تبادل الأسرى مع المقاومة في غزة.

وأكدت العائلات المتظاهرة أن استمرار الاحتجاجات والضغط الشعبي أمر ضروري لإرسال رسالة واضحة إلى المسؤولين بأن "الجهود لن تتوقف حتى يعود الجميع".

ونظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين هذه المظاهرات إثرَ تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، برفضه الانتقال إلى المرحلة الثانية، بعد أن انتهت الأولى منتصف ليل السبت/ الأحد الماضيين، مهددا باستئناف حرب الإبادة على قطاع غزة.