اجتماع للجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز بجدة

قررت حركة عدم الانحياز، بأن تعقد اللجنة الوزارية لفلسطين للحركة، اجتماعا طارئا على خطى القمة العربية، ووزراء الدول الاسلامية، في مدينة جدة السعودية اليوم السبت.

وقدم مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال اجتماع طارئ عقدته الحركة لمكتبها العام في نيويورك، إحاطة عن نتائج القمة العربية، مشددا خلالها على أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة، ووقف العدوان في الضفة المحتلة.

كما أكد أهمية إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وبقاء شعبنا الفلسطيني في أرضه، ورفض مخططات التهجير، وتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم وإسناد الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي يؤدي لإنهاء الاحتلال غير القانوني، ويجسد حل الدولتين على الأرض.

وطالب الجميع بالانخراط العملي في المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، تحت القيادة السعودية الفرنسية المشتركة في شهر حزيران/ يونيو المقبل في الأمم المتحدة.

وثمن منصور، دور حركة عدم الانحياز لدعمها، واستعدادها لعقد اجتماع وزراء لجنة فلسطين بشكل طارئ.