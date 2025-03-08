في يوم المرأة.. منتدى الاعلاميين يحيي الصحفيات ويدعو لحمايتهن

جدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، العهد على مواصلة دعم الصحفيات الفلسطينيات.

وقال المنتدى في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم السبت لمناسبة يوم المرأة العالمي، إن فلسطين خسرت أكثر من 20 صحفية من الصحفيات الشجاعات خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأشار إلى أنه سبقهن الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت أثناء تغطيتها للاجتياح الإسرائيلي في جنين، في جريمة هزّت العالم وكشفت وحشية الاحتلال.

وأوضح أن العديد من الصحفيات تعاني من الملاحقات والاعتقالات، حيث دفعن أثمانًا باهظة لمجرد نقلهن للحقيقة.

ودعا المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى توفير الحماية لهن، وضمان حقهن في العمل دون تهديد أو اضطهاد.

وتابع "في يوم المرأة العالمي، الثامن من آذار، نقف إجلالًا واحترامًا أمام تضحيات الصحفيات الفلسطينيات اللواتي قدمن أرواحهن وأقلامهن دفاعًا عن الحقيقة وحرية الكلمة".

وبين أن الصحفيات الفلسطينيات أثبتن شجاعتهن في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وواجهن القمع والانتهاكات اليومية، بدءًا من الاعتقال والاعتداءات المباشرة، وصولًا إلى الاستهداف بالرصاص أثناء تأدية واجبهن المهني في تغطية الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أنه رغم هذه التحديات، تستمر الصحفيات في أداء دورهن بجرأة، من خلال كشف الجرائم، وتوثيق الاعتداءات، وإيصال صوت المقهورين للعالم.

واعتبر تضحياتهن تمثل نموذجًا للصمود، وتجسد روح النضال الفلسطيني المستمر من أجل الحرية والعدالة.

وطالب منتدى الإعلاميين المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الصحافة الفلسطينية، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.