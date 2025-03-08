فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يرحبون بالخطة العربية لإعمار غزة

أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم السبت، عن ترحيبها ودعمها للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تبلغ تكلفتها 53 مليار دولار، وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع مع ضمان عدم تهجيرهم.

وأكد وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك أن الخطة تمثل "مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار غزة"، مشيرين إلى أنها تُعِد بتحسين سريع ومستدام للأوضاع المعيشية الكارثية للفلسطينيين في القطاع إذا تم تطبيقها بفعالية.

وأضاف البيان أن المبادرة العربية تعكس التزامًا جادًا بتحقيق الاستقرار والازدهار في غزة، مع تأكيد أهمية التنسيق الدولي لضمان نجاح التنفيذ وتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية المرجوة.

وأشار الوزراء إلى دعمهم لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمات المتفاقمة التي يشهدها القطاع.

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الدولية الرامية إلى إعادة بناء البنية التحتية لقطاع غزة وتحسين حياة سكانه، الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة الحصار المستمر وحرب الإبادة .