مركز حماية الصحفيين: الاحتلال قتل 24 صحافية خلال حرب الإبادة على غزة

كشف مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPS)، في بيان أصدره بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 24 صحافية فلسطينية خلال حرب الإبادة في قطاع غزة.

وأشار المركز إلى أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للصحافيات يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الصحفيين واعتداءً على حقوق النساء، حيث تم قتل الصحافيات عمداً دون مراعاة لوضعهن كنساء أو للحصانة التي توفرها القوانين الدولية للصحفيين.

وأكد البيان على ضرورة حماية النساء في جميع المجالات، خاصة في مجال الصحافة الذي يُعد أداة للتعبير عن الحقيقة والعدالة.

ودعا المركز المؤسسات الدولية إلى تسليط الضوء على الدور النبيل الذي تقوم به الصحافيات الفلسطينيات في مواجهة آلة القمع الإسرائيلية، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات لحمايتهن وتعزيز دورهن في نقل معاناة الشعب الفلسطيني.

يأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بضرورة حماية الصحفيين، لا سيما في مناطق النزاع، حيث يواجهون مخاطر يومية تهدد حياتهم وتعيق أداء مهامهم الإنسانية.