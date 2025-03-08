جبارين: حماس لن تهدأ حتى يعود آخر أسير إلى أهله شامخًا.

أكد رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، زاهر جبارين، أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال يمثل انتصارًا لفكر المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني، ودليلًا على أن الاحتلال مهما امتلك من دعم سياسي ومادي لن يتمكن من كسر عزيمة الفلسطينيين.

جاءت تصريحات جبارين خلال حفل تكريم الدفعة الأخيرة من الأسرى الذين حررتهم المقاومة الأسبوع الماضي، والذي أقيم في القاهرة. وأشار إلى أن الأسرى جسدوا أسمى معاني التضحية والثبات في معتقلات الاحتلال.

وأوضح جبارين أن حركة حماس تمكنت من إنجاز صفقات تبادل مشرفة في تاريخها، مؤكدًا أنها مستمرة في العمل بكل السبل لتحرير الأسرى وإعادة المسجد الأقصى.

ووجّه جبارين رسالة للأسرى الذين لا يزالون خلف القضبان، مؤكدًا أن موعدهم مع الحرية قريب، وأن حركة حماس لن تهدأ حتى يعود آخر أسير إلى أهله شامخًا.

وأضاف أن الأسرى المحررين سيواصلون دورهم في تحرير المسجد الأقصى بعد أن عادوا إلى أحضان شعبهم وأمتهم، مشددًا على أن سنوات الصمود داخل السجون ستبقى رمزًا للإرادة والتحدي أمام الاحتلال