الدفاع المدني يسيطر على حريق هائل في مخازن للمواد التموينية بمدينة غزة

تمكنت طواقم الدفاع المدني، بعد جهود كبيرة استمرت عدة ساعات، من السيطرة على حريق هائل اندلع في مخازن تحتوي على مواد تموينية متنوعة غرب مدينة غزة.

وتمت عملية الإطفاء بمساندة مركبات من المحافظة الوسطى، إلى جانب آليات بلدية غزة ووزارة الأشغال العامة، مما ساعد في محاصرة النيران ومنع تمددها، كما وأكدت الجهات المختصة عدم تسجيل أي إصابات نتيجة الحريق، فيما تم فتح تحقيق لتحديد أسبابه.

وكانت قد أعلنت طواقم الدفاع المدني في غزة عن اندلاع حريق هائل في مخازن تحتوي على مواد تموينية بشارع النصر شمالي مدينة غزة، حيث وسط معيقات كبيرة في إخماد النيران بسبب قلة المعدات والتدمير الإسرائيلي لمعظم مركبات الدفاع المدني.

وقد شارك في عملية الإطفاء مركبتان فقط من الدفاع المدني، وتم الاستعانة بمركبات إضافية من المحافظة الوسطى لمحاصرة الحريق ومنع تمدده إلى منازل المواطنين. كما جرى إخلاء مركز لإيواء النازحين المجاور للمخازن كإجراء احترازي، بينما تستمر الجهود للسيطرة على الحريق.