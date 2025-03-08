47 يومًا من العدوان على جنين: 31 شهيدًا و20 ألف نازح و503 منازل مدمرة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم السابع والأربعين على التوالي، مخلفاً 31 شهيداً وعشرات الجرحى.

خلال العدوان، استخدمت قوات الاحتلال بعض المنازل كثكنات عسكرية، بينما خلفت جرافاتها دماراً واسعاً في مناطق المخيم، وخاصة حارة السمران، مع استمرار عمليات الحرق والتدمير للمنازل.

ويعاني أكثر من 20 ألف نازح، يشكلون 90% من سكان المخيم، من أوضاع إنسانية كارثية، حيث قضوا أسبوعين من شهر رمضان بعيداً عن منازلهم التي تم إخلاؤها قسراً تحت تهديد السلاح.

كما تواجه العائلات التي بقيت في المخيم نقصاً حاداً في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للأطفال. وتسبب العدوان بحرمان أكثر من ألفي طالب من التعليم نتيجة إغلاق المدارس، بالإضافة إلى شلل في تقديم الخدمات الصحية.

وخلال العدوان، دُمرت 503 منازل بشكل كامل أو جزئي، وتم اعتقال واحتجاز 199 من سكان جنين ومخيمها، مع إخضاع العشرات للتحقيق الميداني. وبلغت عمليات المداهمة 427 عملية، مما عمّق معاناة الأهالي في ظل هذا التصعيد المستمر.