مباحث تموين خان يونس تنفذ 28 جولة ميدانية على الأسواق ومخازن التجار

فذت مباحث تموين خان يونس اليوم السبت، 28 جولة ميدانية وزيارة رقابية على الأسواق ومخازن التجار، ضمن حملة واسعة لمكافحة غلاء الأسعار واحتكار البضائع.

خلال الحملة، التي بدأت فجراً وشهدت مشاركة قوات من مراكز الشرطة والدوريات المركزية، تم إلزام التجار في سوق الجملة شمال مسجد القبة ببيع الخضروات وفق الأسعار المعتمدة من وزارة الاقتصاد الوطني.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ضبط، أبرزها:

ضبط 26 طن بصل بحوزة التاجر (م.غ) وجاري استكمال الإجراءات القانونية لبيع الكمية بالسعر الرسمي.

ضبط 80 كيلو باذنجان، 120 كيلو سمك سردين، 140 لتر سيرج، و120 كيلو بندورة لدى تجار قاموا برفع الأسعار، حيث تم بيعها في الميدان بالسعر الرسمي.

وأكدت مباحث التموين أنها ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسعار، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو رفع للأسعار عبر الرقم: 0593110189.