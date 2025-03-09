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خلال لقاء المخابرات المصرية

حماس تجدد موافقتها على تشكيل لجنة من شخصيات مستقلة لإدارة غزة

حركة-حماس-شعار-وعلم.jpg
حركة-حماس-شعار-وعلم.jpg

الرسالة نت - غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، إن وفد الحركة التقى جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة. 

وأوضحت الحركة في بيان، أن الوفد عبر عن شكره وتقديره للجهود المصرية في الفترة السابقة وخاصة في مواجهة مخططات التهجير، وتقديره لمخرجات القمة العربية وخاصة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني.

وشدد الوفد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط، مجدداً التأكيد على موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة  إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية.
 

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غزة حماس مصر وقف إطلاق النار

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