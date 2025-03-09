مركز معطى: 21 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة

رصد مركز معلومات فلسطين "معطى"، 21 عملاً مقاوماً نفذه المواطنون الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية، تنوعت بين مواجهات، إلقاء زجاجات حارقة، حجارة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وأوضح "معطى" في بيان له أن أعمال المقاومة توزعت على 18 نقطة في أنحاء الضفة، واندلعت خلالها مواجهات مع الاحتلال في مناطق متعددة.

تفاصيل العمليات:

في رام الله ، اندلعت مواجهات في منطقتي رنتيس ونعلين، حيث ألقى الشبان الحجارة تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقتين.

، اندلعت مواجهات في منطقتي رنتيس ونعلين، حيث ألقى الشبان الحجارة تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقتين. في جنين ، شهدت المدينة ومخيمها مواجهات واسعة بين الشبان وقوات الاحتلال، استخدمت فيها الحجارة كأداة مقاومة.

، شهدت المدينة ومخيمها مواجهات واسعة بين الشبان وقوات الاحتلال، استخدمت فيها الحجارة كأداة مقاومة. في نابلس ، تركزت المواجهات في عدة مواقع، شملت مدينة نابلس ومنطقة أودلا وبلدات يتما ومادما. كما تصدى المواطنون لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة "يتسهار"، حيث استهدفوهم بزجاجات حارقة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بإحدى مركباتهم.

، تركزت المواجهات في عدة مواقع، شملت مدينة نابلس ومنطقة أودلا وبلدات يتما ومادما. كما تصدى المواطنون لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة "يتسهار"، حيث استهدفوهم بزجاجات حارقة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بإحدى مركباتهم. في طولكرم ومخيمها، اشتبك الشبان مع قوات الاحتلال التي شنت عدواناً متواصلاً شمل تدمير البنى التحتية وعدة منازل.

ومخيمها، اشتبك الشبان مع قوات الاحتلال التي شنت عدواناً متواصلاً شمل تدمير البنى التحتية وعدة منازل. في بيت لحم ، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في بلدتي الخضر وبيت فجار، حيث ألقى الشبان الحجارة على القوات الإسرائيلية والآليات العسكرية.

، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في بلدتي الخضر وبيت فجار، حيث ألقى الشبان الحجارة على القوات الإسرائيلية والآليات العسكرية. في قلقيلية ، تركزت المواجهات عند المدخل الشرقي للمدينة، حيث تصدى الشبان للاحتلال بالحجارة.

، تركزت المواجهات عند المدخل الشرقي للمدينة، حيث تصدى الشبان للاحتلال بالحجارة. في الخليل، اشتعلت المواجهات في مناطق مخيم الفوار، دورا، سعير، وبيت أمر، حيث استمرت أعمال المقاومة والتصدي لاعتداءات الاحتلال.

وأكد "معطى" أن المواطنين الفلسطينيين يواصلون تصديهم للاعتداءات الإسرائيلية، بما يعكس إصرارهم على الدفاع عن حقوقهم وأراضيهم رغم الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال.