إصابات واعتداءات إرهابية من المستوطنين على أهالي مسافر يطا جنوب الخليل

تعرض عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، لاعتداء وحشي من قبل مستوطنين مسلحين في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، ما أسفر عن إصابات بينهم، وفق ما أفاد به ناشطون محليون.

وحسب شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "سوسيا" هاجموا أهالي تجمع "وادي جحيش" أثناء تناولهم الإفطار. وتركزت الاعتداءات على النساء والأطفال، حيث تعرض المواطن إبراهيم النواجعة للضرب بالهراوات، ما أدى إلى إصابته برضوض، كما أقدم المستوطنون على اقتلاع عدد من الأشجار في المنطقة.

وفي حادث منفصل، احتجزت قوات الاحتلال المواطن أحمد خالد النجار، وهو من ذوي الإعاقة، أثناء رعيه الأغنام قرب مسكنه في خربة قواويص بمسافر يطا.

ووفقًا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شهد شهر فبراير الماضي 1705 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وجاءت محافظة نابلس في مقدمة المحافظات المستهدفة بـ300 اعتداء، تليها الخليل بـ267 اعتداء، ثم رام الله والبيرة بـ263 اعتداء.

يُذكر أن هذه الاعتداءات المستمرة تهدف إلى التضييق على أهالي مسافر يطا وإجبارهم على ترك أراضيهم، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة الغربية.