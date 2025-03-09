استمرار إغلاق غزة يهدد بتوقف جميع مخابز القطاع خلال أسبوعين

حذر عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، من أن استمرار إغلاق معابر القطاع وتشديد الحصار يهددان بتوقف جميع المخابز في غضون أسبوعين.

وقال العجرمي لـ"الرسالة نت" إن جميع المخابز التي تعمل بـ"غاز الطهي" في خانيونس قد توقفت عن العمل، ويبلغ عددها خمسة، منها مخبزان آليان، بينما البقية نصف آلية.

وأوضح أن كميات السولار المتبقية لتشغيل بقية المخابز تكاد تكفي لأسبوعين فقط، مما يهدد بتوقفها جميعًا.

وأضاف: "حتى الكميات المتوفرة من الدقيق والمواد الغذائية لا تكفي لأكثر من أسبوعين، واستمرار الإغلاق سيؤدي إلى توقف المخابز بالكامل."

وأكد العجرمي أن المخازن لا تحتوي على كميات كافية، سواء من السولار أو المواد الغذائية، حيث لا تكفي لأكثر من المدة المقدرة بأسبوعين، وربما أقل.

ودعا إلى ضرورة التدخل العاجل لفتح المعابر وإنهاء الأزمة، محذرًا من أن استمرار الوضع يهدد بتجويع سكان القطاع، مما يتطلب تحركًا سريعًا لإنقاذ الحياة الإنسانية.