الشعبية للرسالة: نرفض الإقصاء ونطالب بشراكة وطنية حقيقية

أكد عمر مراد، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رفض الجبهة للإقصاء لأي طرف فلسطيني في ترتيبات اليوم التالي، مشددًا على ضرورة تحقيق شراكة وطنية حقيقية ترتكز على تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة.

وقال مراد لـ"الرسالة نت": "غزة صمدت بخيرة قيادتها وكوادرها، وقدمت تضحيات جسيمة من شهداء وجرحى ومفقودين، وبعد كل هذه المعاناة لن نقبل بتسليمها لفريق يتعاون مع الاحتلال في ملاحقة المقاومة".

وأضاف: "لا يمكن أن تكون غزة بدون حماس، أو الجهاد أو الشعبية؛ غزة بكل فصائلها وقواها وأبناء شعبها".

وتابع: "أن أي محاولات للإقصاء مرفوضة، وداعيًا إلى حوار وطني يحقق وحدة الصف الفلسطيني".

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، إن وفد الحركة التقى جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة.

وأوضحت الحركة في بيان، أن الوفد عبر عن شكره وتقديره للجهود المصرية في الفترة السابقة وخاصة في مواجهة مخططات التهجير، وتقديره لمخرجات القمة العربية وخاصة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني.

وشدد الوفد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط، مجدداً التأكيد على موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية.