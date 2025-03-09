سوريا الجديدة وحركة حماس: مفترق طرق في الشرق الأوسط

أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية ورقة "تقدير موقف" تُسلط الضوء على واقع سوريا الجديد وفرص إقامة علاقات رسمية مع حركة حماس، وذلك في أعقاب الأحداث الثورية التي أدت إلى سقوط نظام بشار الأسد في نوفمبر 2024.

وتناول تقدير الموقف النقاط الرئيسية:

تحول سياسي جذري:

شهدت سوريا تحولًا سريعًا مع انهيار النظام القديم، مما أعاد إلى الأذهان روح الربيع العربي، إلا أن التحديات الداخلية والخارجية ما تزال تؤثر على المشهد السياسي.

موقف حماس والإدارة السورية الجديدة:

تتبنى حركة حماس موقفًا ثوريًا داعمًا لحق الشعوب في الحرية، مع الحرص على تأكيد استقلاليتها رغم العلاقات السابقة مع إيران. بينما تسعى الإدارة السورية الجديدة لإعادة بناء الدولة على أسس شرعية وديمقراطية مع إنهاء العقوبات وإعادة الاندماج في النظام العربي والدولي.

فرص وتحديات مشتركة:

رغم وجود معوقات مثل الضغوط الدولية والمخاوف من استغلال الاحتلال الإسرائيلي، يشير التقرير إلى أن التقارب المحدود بين الطرفين قد يساهم في دعم مصالح الفلسطينيين وتقديم دعم سياسي محدود دون تعريض سوريا لمزيد من الضغوط.

الخلاصة

يُظهر تقدير الموقف أن العلاقة بين حركة حماس والإدارة السورية الجديدة تقف عند مفترق طرق، حيث يُعد التقارب المحدود الخيار الأمثل لتحقيق توازن بين المصلحة الوطنية ومتطلبات الدعم الإقليمي