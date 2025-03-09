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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 90% من سكان مخيم جنين، يدخلون الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وهم خارج منازلهم بعد إخراجهم قسراً

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https://alresalah.ps/p/301393

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شهر رمضان مخيم جنين تهجير قسري

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