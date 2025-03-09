الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
90% من سكان مخيم جنين، يدخلون الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وهم خارج منازلهم بعد إخراجهم قسراً
09 مارس 2025 . الساعة: 01:48 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301393
كلمات مفتاحية
شهر رمضان
مخيم جنين
تهجير قسري
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
الاحتلال يقطع الإنارة عن المعتكفين بالأقصى ويحاول إخراجهم
أخبار رئيسية
الحكم المحلي للرسالة: كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة بغزة الصيف القادم
شهيدان وأربعة جرحى في غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية
مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة من الاحتلال
الصحة بغزة للرسالة: إغلاق المعابر (حكم بالإعدام) على مرضى ومصابي غزة
فبراير 2025: انتهاكات رقمية وخطاب كراهية ضد مناصري فلسطين
الشعبية للرسالة: نرفض الإقصاء ونطالب بشراكة وطنية حقيقية
استمرار إغلاق غزة يهدد بتوقف جميع مخابز القطاع خلال أسبوعين
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
اكثر من 25 ألف مريض ومصاب محرومون من العلاج خارج قطاع غزة بسبب إغلاق المعابر
انفوجرافيك:
أكثر من 519 يومًا على غياب التيار الكهربائي عن قطاع غزة ما شكّل كارثة إنسانية غير مسبوقة
انفوجرافيك:
80% من الأسر في غزة لا تتوفر لديها مياه نظيفة بسبب إغلاق الاحتلال المعابر
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر