صدى يرصد انتهاكات رقمية ضد مناصري فلسطين خلال فبرير 2025

رصد مركز صدى سوشال للحقوق الرقمية أكثر من 972 انتهاكًا رقميًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر فبراير 2025، تنوعت ما بين انتهاكات رقمية تجاه المحتوى الفلسطيني، وخطابات تحريض وكراهية ومحاولات انتحال شخصية.

وجاء في التقرير الشهري للمركز، أن منصات شركة ميتا ارتكبت خلال الشهر الماضي أكثر من 45% من الانتهاكات الرقمية، شملت حالتي انتهاك على واتساب، تليها منصة تيك توك بواقع 34%، ومنصة إكس بواقع 15%، و 6% على منصة يوتيوب، كما رصد صدى سوشال، ولأول مرة، انتهاكًا رقميًا للمحتوى الفلسطيني على منصة كانفا للتصميم والإنتاج.

ورصد المركز 213 انتهاكًا رقميًا (ما نسبته 22% من مجمل الانتهاكات الرقمية) طالت صحفيين وصحفيات ومؤسسات إعلامية ورسامي الكاريكاتير والناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وتنوعت التقييدات بين حذف الحسابات بشكل كامل، وتقييد الوصول للحسابات والمنشورات، ومنع التفاعل والنشر، وجني أرباح الإعلانات، ونشر المنشورات المشتركة بين الحسابات على منصة انستغرام.

وخلال شهر فبراير 2025، وثّق المركز 40 حالة انتحال شخصية الصحفية الفلسطينية بيسان عودة على فيسبوك، كما تابع منشورات منظمة عبر صفحات عامة وحسابات شخصية وأخرى وهمية مارست عنفًا رقميًا مبنيًا على النوع الاجتماعي وتشويه سمعة لعدد من الصحفيات والناشطات الفلسطينيات.

ورصد المركز 451 منشورًا تحريضيًا إسرائيليا باللغات العبرية والإنجليزية والإسبانية على تهجير الفلسطينيين وتجويعهم في قطاع غزة توافقت مع التصريحات السياسية الرسمية الأمريكية والإسرائيلية، وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحريضًا على الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون والمحرَّرين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في الأثناء، تمكّن صدى سوشال من استعادة وإزالة الحظر عن 15 حسابًا صحفيًا على منصة تيك توك، من خلال قنوات الاتصال الساخنة مع المنصة.