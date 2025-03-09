الاحتلال يعلن قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة.

جاء ذلك وفق قرار صدر عما يسمى "وزير الطاقة" في حكومة الاحتلال، إيلي كوهين، الذي قال إنه "أوعز بُحكم الصلاحيات الموكلة إليه، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة"، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفق الكهرباء إلى القطاع.

وكانت شركة كهرباء غزة، قد أعلنت أمس السبت، أن "انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 519 يوما قد شكل كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأشارت إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها الفلسطينيون في القطاع".

وأوضحت الشركة أن "غياب التيار الكهربائي أثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك المستشفيات، والمرافق الصحية، ومحطات المياه والصرف الصحي ، مما زاد من معاناة المواطنين وفاقم الأزمات اليومية".

ودعت الشركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى "التدخل العاجل لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء في غزة، مؤكدة أن تأمين مصدر مستقر للطاقة بات ضرورة ملحة للحفاظ على حياة السكان وضمان استمرار الخدمات الأساسية في القطاع"

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.

وفي مطلع الشهر الجاري، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوما، وتتنصل قوات الاحتلال من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء العدوان.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت قوات الاحتلال مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتهدد بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.

وبدعم أميركي أوروبي ارتكبت قوات الاحتلال بين 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود