قاسم: قرار قطع الكهرباء دليلاً على إمعان الاحتلال في استكمال "حرب الإبادة"

أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في فرض الحصار على قطاع غزة عبر قطع الكهرباء منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

وأوضح قاسم أن إعلان وزير الطاقة في حكومة الاحتلال عن قرار قطع الكهرباء اليوم، يُعدّ دليلاً جديدًا على إمعان الاحتلال في استكمال "حرب الإبادة" ضد سكان غزة، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة التجويع الممنهجة، في تحدٍّ واضح للقوانين والأعراف الدولية.

ودعا قاسم إلى الإسراع في تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة، التي رفضت حصار القطاع، وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناة سكان غزة.