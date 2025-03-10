حماس: قطع الكهرباء عن غزة "ابتزاز رخيص"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء عن قطاع غزة "محاولة يائسة" للضغط على شعبنا ومقاومته عبر سياسة الابتزاز "الرخيص والمرفوض".

ونددت حركة "حماس" في تصريحات صحفية نشرها عضو المكتب السياسي، عزت الرشق، عبر منصته على "تيليغرام"، وتابعتها "الرسالة نت"، اليوم الأحد، بشدة قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة، بعد أن حرمها من الغذاء والدواء والماء.

وقال الرشق إن قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا، يعدّ عقابًا جماعيًا وجريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكمل: "تُشكّل ممارسات الاحتلال انتهاكًا صارخًا للاتفاقات الموقعة، وتجاوزًا لكل القوانين والأعراف الإنسانية، في تأكيد جديد على أن الاحتلال لا يحترم التزاماته".

ونوهت "حماس" إلى أن نتنياهو يسعى لتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم، محاولًا فرض خارطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية على حساب حياة أسرى الاحتلال، ودون اكتراث لمطالب عائلاتهم.

واستطردت: "نحذر الاحتلال من مواصلة هذه الجرائم، ونؤكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يرضخوا لهذه الضغوط، وسيواصلون الصمود حتى تحقيق الحرية والانتصار".

وجددت "حماس" التأكيد أنه "لا طريق سوى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، وأي محاولة للمماطلة هي إضاعة للوقت، وتلاعب بمصير الأسرى".