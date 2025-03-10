بينهم زوجة أسير.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من المواطنين بينهم أسرى محررين وزوجة أسير.

وأفادت مصادر عائلية باعتقال زوجة الأسير أحمد سلمي بعد مداهمة منزلها في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أبو حامد من مدينة قلقيلية، خلال عبوره حاجز دير شرف غرب نابلس شمال الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واعتقلت الحاج عامر صنوبر من منزله غربي المدينة.

وفي الخليل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت أسرى محررين، عرف منهم: معتز القواسمة، وأمجد الحموري، ويوسف أبو حسين، ومحمد حسين أبو حديد، ونضال عمران القواسمي، ومعتز رشاد القواسمي.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية واعتقلت 4 شبان بعد مداهمة منازلهم.

وتزامنًا مع استمرار العدوان على جنين للشهر الثاني على التوالي، اعقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب عمر الوحش والأسير المحرر علي السمار خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين شمال الضفة الغربية.