اعتراف "إسرائيلي": لم نكن نعلم مكان احتجاز الأسرى بغزة

قالت قناة كان العبرية، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن قادرا على تحديد موقع تواجد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بدقة، أو حتى الأماكن التي يمكن أن يحتجزوا فيها.

وأضافت القناة، أن جهات أمنية إسرائيلية اعترفت بأن بعض الأسرى الذي أفرج عنهم في إطار المرحلة الأولى، قد تم أسرهم في مواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة لم يتم تقديرها بشكل صحيح.

وأوضحت أن هذا الاعتراف جاء بعد استجواب الأسرى الذين تمت إعادتهم إلى "إسرائيل" في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وتابعت: "ذلك يعني أن المخاوف السابقة بشأن تعرض الأسرى للخطر والقيود التي فُرضت على العمليات العسكرية في قطاع غزة قبل وقف إطلاق النار كانت في محلها".