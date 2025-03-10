حماس تدين خروقات الاحتلال وعدم التزامه بجدول الانسحاب من محور فيلادلفيا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى عدم التزامه بجدول الانسحاب المتفق عليه من محور صلاح الدين (فيلادلفيا).

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن الاحتلال لم يلتزم بالخفض التدريجي لقواته في المنطقة خلال المرحلة الأولى، ولم يبدأ الانسحاب في اليوم الثاني والأربعين كما نص عليه الاتفاق. ووفقًا للجدول الزمني، كان من المقرر اكتمال الانسحاب بحلول اليوم الخمسين، الذي صادف يوم أمس، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

وأشارت حماس إلى أن هذا الانتهاك الصارخ يمثل خرقًا واضحًا للاتفاق ومحاولة مكشوفة لإفشاله وتفريغه من مضمونه، مؤكدة أن استمرار هذه الخروقات يفضح نهج الاحتلال القائم على عدم احترام الاتفاقيات والتلاعب بالالتزامات الدولية.

ودعت الحركة الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال للوفاء بتعهداته وإنهاء وجوده في محور فيلادلفيا فورًا، مؤكدة على أهمية التدخل الدولي لضمان تنفيذ بنود الاتفاق واستئناف مفاوضات المرحلة الثانية دون أي تأخير.

وشددت حماس على أن الالتزام بالاتفاق واستكمال المفاوضات يمثل السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى، محذرة من أن أي مماطلة تعني التلاعب بمصيرهم ومشاعر عائلاتهم، مما يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لضمان تحقيق العدالة وإنهاء هذه الانتهاكات.