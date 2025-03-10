شرطة خان يونس: نتائج حملة مكافحة الغلاء والاحتكار خلال يومي 9 و10 مارس

أعلنت مباحث التموين في محافظة خان يونس عن نتائج حملتها المكثفة لمكافحة غلاء الأسعار والاحتكار خلال 48 ساعة الماضية، حيث تم تنفيذ 48 جولة تفتيشية وزيارة ميدانية للأسواق والمخازن التجارية بمشاركة قوات من المراكز الشرطية والدوريات المركزية وقوات التدخل.

أبرز نتائج الحملة:

عدد محاضر الضبط: 13 محضراً شملت ضبط كميات من الخضروات والمواد التموينية، وبيعها بالسعر الرسمي المحدد من وزارة الاقتصاد.

الكميات المضبوطة:

50 كيلو خيار و90 كيلو بندورة و60 كيلو بصل بحوزة التاجر (م.ع) .

150 لتر سيرج بحوزة التاجر (أ.ع) .

120 كيلو ليمون بحوزة التاجر (ط.ب) .

40 كيلو كوسا بحوزة التاجر (م.م) .

360 كيلو خضروات متنوعة بحوزة التاجر (هـ.س) .

150 كيلو بندورة وبصل بحوزة التاجر (ب.ص) .

60 كيلو خضروات متنوعة بحوزة التاجر (ك.ح) .

300 كيلو خضروات متنوعة بحوزة التاجر (أ.ز) .

20 كيلو خضروات متنوعة بحوزة التاجر (م.م) .

100 كيلو خضروات متنوعة بحوزة التاجر (ع.ق) .

45 كيلو خضروات متنوعة بحوزة التاجر (م.ش) .

كما أعلنت الشرطة عن إنشاء 3 نقاط بيع داخل المحافظة (العطار، الظهرة، والبلد) لبيع كميات اللحوم المضبوطة الأسبوع الماضي بسعر 43 شيكل للكيلو الواحد بالإضافة إلىبيع جميع الكميات المضبوطة في الأسواق مباشرة بالسعر الرسمي لوزارة الاقتصاد.

دعوة للمواطنين:

ودعت مباحث التموين المواطنين للإبلاغ عن أي حالات احتكار أو استغلال من قبل التجار عبر الرقم المخصص: 0593110189.