الحكم المحلي لـ"الرسالة": انقطاع 85% من مصادر المياه العذبة في غزة

قال المهندس زهدي الغريز، مستشار وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة، إنّ جميع محطات التحلية المركزية في قطاع غزة، إضافة إلى محطات المعالجة، متوقفة عن العمل نتيجة حرب الإبادة المتواصلة على القطاع منذ 16 شهرًا، وجراء قطع الاحتلال الكهرباء عن غزة بشكل كامل.

وأضاف الغريز، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن محطة التحلية المركزية التي تغذي وسط وجنوب القطاع توقفت بالكامل عن العمل بسبب انقطاع الخط الرئيسي للكهرباء المزوّد من طرف الاحتلال.

وأوضح أن هذه المحطة كانت تنتج يوميًا ما يقارب 16 ألف كوب من المياه، يستفيد منها سكان وسط وجنوب القطاع، وبانقطاعها يفقد القطاع 70% من مصادر المياه العذبة.

وأشار إلى أن تشغيل مولدات كهربائية بديلة بات صعبًا للغاية، في ظل استهداف الاحتلال لها خلال حرب الإبادة، بالإضافة إلى نقص كميات السولار اللازمة لتشغيل ما تبقى منها.

وأكد أن 85% من مصادر المياه العذبة في قطاع غزة دُمّرت بشكل كامل، ما أجبر السكان على شرب مياه غير صالحة للشرب، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم.

وبيّن أن نحو 296 محطة تحلية خاصة وعامة، تقوم بتحلية المياه المالحة ومياه البحر لتوفير مياه الشرب للسكان، تعرض 90% منها للتدمير أو التعطيل نتيجة الاستهداف المباشر أو نقص الوقود اللازم لتشغيلها.

كما أشار إلى وجود ثلاث محطات مركزية لمعالجة المياه العادمة في القطاع، إضافة إلى خمس محطات رئيسية لمعالجة المياه العادمة تخدم مختلف محافظات غزة، لكنها توقفت جميعها عن العمل نتيجة الحرب المتواصلة وسياسة الإغلاق المحكم ضد القطاع.