إغلاق معابر غزة لليوم العاشر.. حماس تحذر من كارثة إنسانية ومجاعة

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تداعيات استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، معتبرة أن ذلك ينذر بكارثة إنسانية قد تصل إلى حدوث مجاعة في القطاع، في ظل منع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن إغلاق المعابر يمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على السماح بدخول المساعدات دون قيود.

كما شددت على أن هذا الإجراء يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويصل إلى مستوى جريمة حرب وعقاب جماعي يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.

وأوضحت حماس أن منع إدخال الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات الإغاثية الأساسية تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار ونقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية، ما فاقم الأزمة الإنسانية، خصوصًا في ظل انهيار القطاع الصحي.

وأشارت إلى أن منع دخول الآليات الثقيلة يعيق جهود انتشال الجثامين وأعمال الترميم والإعمار، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف مأساوية.

ودعت الحركة الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لفتح المعابر فورًا، مؤكدة أن استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ابتزاز سياسي لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن هذه السياسات العدوانية لن تحقق أهداف الاحتلال، مشيرة إلى استمرار الشعب الفلسطيني في الصمود والنضال حتى انتزاع حقوقه المشروعة.