خمسة شهداء بقصف "إسرائيلي" جنوبي غزة وتصعيد مستمر رغم وقف إطلاق النار

استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة استهدف مجموعة من المدنيين قرب حاجز نتساريم جنوبي مدينة غزة، في تصعيد جديد لانتهاكات الاحتلال المستمرة ضد القطاع.

وبحسب وكالة "صفا"، فإن القصف أعقبه إطلاق نار من مسيّرات إسرائيلية.

تزامن ذلك مع سقوط قذيفة مدفعية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، مما زاد من التوتر في المنطقة.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس، وسط استمرار الاعتداءات على مناطق شرق القطاع. وفي وقت سابق صباح اليوم، استشهدت المواطنة نجاد أبو سنيمة برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة الشوكة شرقي رفح.

وأشارت وكالة صفا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف منازل المدنيين شرق بلدة خزاعة شرقي خان يونس، بينما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة على المنطقة الشرقية لبلدة عبسان الجديدة.

انتهاكات متواصلة رغم وقف إطلاق النار

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 19 يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي الانتهاكات الإسرائيلية 962 خرقًا، أدت إلى استشهاد 116 فلسطينيًا وإصابة 490 آخرين.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 48,503 شهداء و111,927 مصابًا، وسط كارثة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد ومنع دخول المساعدات الإنسانية.