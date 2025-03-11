"لازاريني": وقف دعم أونروا سيعمق معاناة الفلسطينيين

قال المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، إن وقف دعم أونروا سيعمق معاناة الفلسطينيين، مؤكدا أن وحقوقهم ستبقى قائمة بما في ذلك حق العودة حتى لو تم وقف عمل الوكالة.

وأكد "لازاريني" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "أونروا" تحتاج إلى دعم إضافي طارئ حتى تستطيع الاستمرار في العمل.

ولفت "لازاريني" إلى أن انهيار الوكالة سيخلق فراغا خطيرا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأردن وسوريا ولبنان.

وأشار إلى أن 50 ألف طفل يرتادون مدارس "أونروا"، لافتا إلى أن الوكالة تقدم خدمات صحية لـ100 ألف شخص في الضفة الغربية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل دخول وخروج الأفراد من معبر كرم أبو سالم، جنوب قطاع غزة

و"أونروا"، هي وكالة غوث وتنمية بشرية، أُسِّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجَّلين لديها في الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن تنتهيَ معاناتهم.