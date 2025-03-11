بسبب معاداة السامية ..إدارة ترمب تحذر 60 جامعة من عقوبات

حذرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 60 جامعة أميركيّة من احتمال فرض عقوبات عليها بسبب تحقيقات جارية حول معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وجاء هذا التحذير بعد أيام من إلغاء تمويل بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا واعتقال أحد قادة الاحتجاجات هناك، على خلفيّة التظاهرات المؤيّدة للقضية الفلسطينية العام الماضي.

وشملت قائمة الجامعات التي تلقت التحذير بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، جامعات مرموقة مثل "براون وييل"، وجامعة ولاية "أريزونا" وجامعة "تينيسي"، بالإضافة كلية "موهلينبيرغ" في بنسلفانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "ترمب" استغل اتّهامات معاداة السامية كأداة سياسية ضد الديمقراطيين خلال حملته الرئاسية، واستمر في التركيز على هذه القضية من البيت الأبيض.

وقالت إن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه الجامعات الأميركية جدلًا حول تعريف معاداة السامية، وما إذا كان يشمل الاحتجاجات ضد "إسرائيل"، حتى وإن كان بعض المحتجين يهودًا.

وقبل أيام، ألغت إدارة ترامب تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا، متهمة إياها بـ"التقاعس في مواجهة التحرش المستمر بالطلاب اليهود".

وأطلقت الإدارة مراجعة شاملة لعقود الجامعة ومنحها الفيدرالية، وأعلنت عن سحب التمويل بعد أربعة أيام فقط من إخطارها.