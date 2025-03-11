الاحتلال يعتقل 40 عاملا فلسطينيا بالداخل المحتل

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 40 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية خلال تواجدهم بالداخل الفلسطيني المحتل.

وبحسب مصادر محلية، فإن شرطة الاحتلال اعتقلت العمال من مدينة الطيرة، بالداخل المحتل، بحجة إقامتهم بدون تصاريح.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرض المئات من العمال الفلسطينيين للاعتقال والتنكيل من شرطة الاحتلال بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح.

يذكر أن حولي 150 ألف عامل من الضفة الغربية فقدوا عملهم بالداخل المحتل، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول العمال إلى أماكن العمل، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب تقرير للبنك الدولي.

وبلغت خسائر العمال الفلسطينيين منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى نهاية العام 2024، مليارًا و350 ألف شيكل.