معروف: الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار ويصعّد عملياته العسكرية

أكد رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف أن الأحتلال خلال الأيام العشر الماضية رفع وتيرة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني مواصلاً خروقاته لإتفاق وقف إطلاق النار، وأحدثها اليوم بارتقاء 5 شهداء بالقرب من دوار الكويت بينهم شقيقين قصفتهم طائرات الاحتلال المسيرة، ما يرفع عدد الشهداء الذين قضوا منذ دخول إتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بتاريخ 19 يناير الماضي، إلى 137 شهيد، منهم حوالي 52 شهيد في مدينة رفح.

وأشار معروف في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" إلى أن الاحتلال يتعمد تفاقم معاناة الفلسطينيين عبر تشديد الحصار ومنع كل مقومات الحياة من جهة، وزيادة جرائمه الميدانية بقتل المواطنين بدم بارد من جهة أخرى.

كما شدد على أن روايات الاحتلال التي يسوقها لتبرير عمليات القتل كاذبة، حيث استهدف بغاراته المدنيين ومنهم أطفال ونساء، ولم يكن أي منهم يشكل خطر على جنوده وغالبيتهم قتلوا وهم يتفقدون منازلهم القريبة من أماكن تواجد قوات الاحتلال.

وأضاف أن الاحتلال مستمر في خرق اتفاق وقف إطلاق النار ورفضه الانسحاب من محور صلاح الدين جنوب قطاع غزة، واستمرار عمليات التوغل والاقتحام انطلاقا منه وصولا إلى قلب مدينة رفح ونسف البيوت، يعكس نوايا الاحتلال العدوانية ويعني ارتكابه للمزيد من جرائم القتل ضد أبناء شعبنا.

ودعا معروف الوسطاء للجم الاحتلال وإلزامه بتعهداته الواردة في الاتفاق، ووضع حد لجرائمه المتواصلة بالحصار والقتل، كما وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه جرائم الاحتلال وأحدثها جريمة العقاب الجماعي بإحكام الحصار على 2.4 مليون إنسان، وجرائم القتل الميداني بحق المدنيين.