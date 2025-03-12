القوات المسلحة اليمنية تحظر عبور سفن الاحتلال حتى فتح معابر غزة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الثلاثاء، استئنافها حظر عبور السفن الإسرائيلية كافة في منطقة البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، حتى إعادة فتح المعابر ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية، العميد يحيى سريع في بيان صحفي، بدأ سريان القرار منذ ساعة الإعلان، بعد انتهاء المهلة التي منحت للوسطاء للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشدداً على أن أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر القرار ستتعرض للاستهداف في منطقة العمليات التي أعلنت عنها.

وبين سريع، أن هذا الحظر سيستمر حتى إعادة الاحتلال فتح المعابر مع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي 7 مارس/ آذار الجاري، أعلن قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي إعطاء حركته مهلة 4 أيام للوسطاء فيما يبذلونه من جهود لإدخال المساعدات وفتح معابر القطاع، وذلك عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إدخال جميع البضائع والمساعدات إلى القطاع.