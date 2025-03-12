الجهاد الإسلامي تشيد بحظر اليمن عبور سفن الاحتلال

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بإعلان القوات المسلحة اليمنية استئناف عملياتها ضد سفن الكيان الصهيوني في البحرين الأحمر والعربي رداً على استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أن الإعلان موقف شجاع وخطوة جريئة تهدف للضغط على الكيان ورعاته من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، متابعة "هذا الموقف الشجاع يُعبّر عن أصالة الشعب اليمني وشجاعته في نصرة أهلنا في قطاع غزة ودعمه لقضية شعبنا الفلسطيني ومقاومته، ويُؤكد وحدة الموقف ضد الاحتلال والظلم".

وشددت على أن الشعب اليمني أثبت الشعب من خلال هذا الإعلان، التزامه الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة مقاومته في وجه العدوان الصهيوني المستمر، معبرة عن تقديرها لهذا الدعم الكبير، وداعية الشعوب العربية والإسلامية كافة إلى اتخاذ مواقف مماثلة تُعزز صمود شعبنا وتُساند حقوقه المشروعة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الثلاثاء، استئنافها حظر عبور السفن الإسرائيلية كافة في منطقة البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، حتى إعادة فتح المعابر ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.