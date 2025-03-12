جنين.. الاحتلال يُجرف شوارع قباطية وبنيتها التحتية

شرعت جرافات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بتجريف وتدمير البنية التحتية والشوارع في بلدة قباطية، جنوبي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، عقب اقتحام البلدة فجر اليوم.

ودهمت، فجر اليوم، قوات كبيرة من جيش الاحتلال رفقة آليات ومركبات عسكرية، بلدة قباطية، وشنّت عمليات اقتحام لمنازل المواطنين، تزامنًا مع احتجاز عددًا من الفلسطينيين وإخضاعهم لـ "تحقيق ميداني".

وأفاد سكان محليون بأن جرافات الاحتلال دمرت "شوارع قباطية"، حتى منطقة دوار القدس، وشارع المقاهي، وجرفت عدداً من بسطات المواطنين هناك.

ونوهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والمسيل للدموع، كما دمرت الجرافات العسكرية خط المياه الرئيسي المغذي لقباطية.

ودفعت قوات الاحتلال، صباح الأربعاء، بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية، من جهة حاجز "دوتان" العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين، تزامنًا مع اندلاع مواجهات مع أهالي قباطية.

وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 51 على التوالي، عدوانها العسكري واجتياح مدينة ومخيم جنين للاجئين في الجهة الغربية من المدينة. بينما أجبرت بالأمس مواطنين على ترك منازلهم والنزوح منها في حارة الجابريات المُطلة على المخيم.