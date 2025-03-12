خريشة للرسالة: حماس تفاوض لأنها فرضت قوتها بصمودها وصبرها

قال د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي؛ إن حركة حماس؛ تفاوض نيابة عن شعبها؛ وليس نيابة عن السلطة أو منظمة التحرير.

وأضاف خريشة لـ"الرسالة نت": "منطق الأشياء أن من يفرض الحقائق على الأرض هو القوي؛ وقوة حماس أجبرت واشنطن ومن خلفها تل أبيب للجلوس على الطاولة وتفاوضها".

وتابع: "حماس تفاوض لأنها قوية؛ وقوتها جاءت من صمودها وصبرها؛ وهذا استحقاق تقوم به نيابة عن شعبها".

وشددّ على أن هجوم السلطة ضد المقاومة ليس أمرا جديدا؛ "المطلوب أن تداعى فتح؛ لحوار وطني ترتب فيه البيت الفلسطيني؛ ويفضي لقيادة وطنية موحدة تدير قرار السلم والحرب معا".

وسربّت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية؛ عن لقاءات مباشرة عقدت بين حماس وواشنطن؛ هي الأولى منذ العام 1997م.

وأثارت هذه المفاوضات؛ ردود فعل غاضبة مشتركة بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية؛ إذ وصفت الأخيرة الأمر بأنه "تخابر مع جهات أجنبية"!