نصف (الإسرائيليين) يواجهون مشاكل في النوم

كشق استطلاع واسع في "إسرائيل"، أن نصف الإسرائيليين يقرّون أنهم يكابدون من تردي جودة النوم، ويشعر 60% منهم بتدنّي الأمن الشخصي، فيما يعاني 26% من أفكار سوداوية.

وبين الاستطلاع أن 82% منهم قلقون من وضع الدولة مستقبلًا.

ويعكس الاستطلاع صورة مركبّة للحالة الصحية الجسدية والنفسية لدى الإسرائيليين، ويعكس انكسارًا داخل المجتمع الإسرائيلي نتيجة الحرب، فالجسد والنفس يستصعبان مواجهة الواقع منذ 14 شهرًا، وهذا ينعكس في قلة الصبر، مصاعب التركيز، حالة توتّر عالية، عدم الاستمتاع باللحظة، وهم يشعرون وكأن حياتهم قد توقفّت.”

ويوضح بلاز، وهو بروفيسور خبير بالعلاج النفسي السريري، أنه في المسائل اليومية، يلاحظ أن مستوى أداء الوظائف الحياتية منخفض، والهواجس لا تفارق الإسرائيليين، بل إنهم قلقون جدًا.

وأشار 55% من الإسرائيليين إلى أوجاع في البطن أو الظهر، فيما قال 51% منهم إنهم يكابدون أوجاع الرأس، و35% يكابدون ضيق النفس وارتفاعًا في دقات القلب، و15% منهم يعانون من الدوار والإغماء.