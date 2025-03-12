نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ 17

أفادت القناة "13" الإسرائيلية، بأن الجلسة الـ 17 لمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بدأت في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، ضمن جلسات الإدلاء بشهادته في قضايا فساد المتهم بها.

ونوهت القناة "13" إلى أن نتنياهو فقد أعصابه في المحكمة وصرخ في وجه القضاة وقال "لقد جعلوا حياتي بائسة". متابعة: "نتنياهو طرق على المنصة في المحكمة وقال لدي الحق في الحصول على بضع دقائق للدفاع عن نفسي".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

وتشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.

وأدت تلك القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في "إسرائيل"، وصعّبت تشكيل أغلبية مستقرة في الكنيست، وأسفرت عن إجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول "نتنياهو" وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

ويُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وتتعلق الاتهامات في "الملف 4000"، بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة "نتنياهو" في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى اليوم، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".