عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، وكثفت من تواجدها العسكري في محيطه وداخل بلدة القدس القديمة، في محاولة للتضييق على المصلين الوافدين للمسجد خلال رمضان.

وتتواصل الدعوات لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، طيلة شهر رمضان، للتصدي لاعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين.

وأكدت على ضرورة تكثيف الحشد والرباط في الأقصى طيلة الشهر الفضيل وما بعده، لإفشال أي مخططات تهويدية.

ويتعرض المسجد الأقصى طيلة العام لسلسلة اقتحامات وانتهاكات يومية، عدا الجمعة والسبت، في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة فيه.

ومساء أمس الثلاثاء، أدى قرابة 70 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وهو رقم أقل بكثير مما شهده الأقصى خلال شهر رمضان بالسنوات السابقة، بسبب تشديدات الاحتلال وإجراءاته المتصاعدة.