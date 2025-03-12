12 شهيدًا و14 إصابة بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعاملت مشافي قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 12 شهيدًا جراء استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع وارتكاب قوات الاحتلال لخروقات جديدة لوقف إطلاق النار والتهدئة في غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليوم لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي، والذي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، إن 12 شهيدًا و14 إصابة وصلوا لمشافي قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الطواقم الطبية والمختصة تعاملت مع 7 شهداء جُدد برصاص واعتداءات الاحتلال و5 شهداء "انتشال"، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأردفت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وفق "بيان الصحة"، إلى 48 ألفًا و515 شهيدًا، بالإضافة لـ 111 ألفًا و941 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، وغالبيتهم من النساء والأطفال.