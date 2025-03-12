مفاوضات واشنطن وحماس تُعيد رسم معادلات الصراع 

أصيبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة المجرم والمطلوب للعدالة بنيامين نتنياهو، بحالة من الارتباك على خلفية اللقاءات المباشرة التي جرت مؤخرًا بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس.

تصاعدت حالة القلق في أروقة الاحتلال إلى حد مهاجمة وزراء ومسؤولين ( إسرائيليين ) للمبعوث الأمريكي آدم بولر، متهمين إياه بتقويض جهود استعادة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، شنّ عضو الكنيست سمحا روتمان هجومًا حادًا على بولر، بينما ذهب ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي الأسبق في (إسرائيل)، إلى انتقاد هذه الخطوة، محذرًا من أن التفاوض مع حماس لن يؤدي إلا إلى تعزيز قوة الحركة على حساب أمن الاحتلال.

وأضاف فريدمان أن هذه المحادثات تمثل إضفاء شرعية على منظمة تصنفها واشنطن إرهابية، وهو ما يعارضه بشدة.

من جانبه، شدد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، على ضرورة التنسيق مع تل أبيب قبل الانخراط في أي مفاوضات من هذا النوع، محذرًا من أن أي تحرك منفرد قد يعرض أمن الاحتلال للخطر.

الكاتب بن درور يميني في صحيفة يديعوت وصف المحادثات مع حماس بأنها صفعة لنتنياهو وديرمر .

تحول استراتيجي في السياسة الأمريكية

وشهدت الأيام الماضية تطورات سياسية لافتة في الشرق الأوسط، تمثلت في الاتصالات المباشرة بين حركة حماس والمبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، في محاولة للوصول إلى اتفاق لإنهاء العدوان على غزة والإفراج عن الأسرى.

ووفقًا لمراقبين، فإن هذا التوجه الأمريكي يعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة الأمريكية، التي لطالما تجاهلت حماس وصنفتها كمنظمة إرهابية.

وقد تكون هذه المفاوضات بداية لمرحلة جديدة تعكس إدراك واشنطن لأهمية التواصل مع الأطراف الفاعلة على الأرض، بغض النظر عن التصنيفات السابقة.

وهو ما يُعدّ انتصارًا سياسيًا لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وفشلًا ذريعًا لحكومة نتنياهو التي لطالما عارضت أي شكل من أشكال الاعتراف بالحركة.

انعكاسات إقليمية ودولية

أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورجتاون، دانيال بايمن، أشار إلى أن هذه الاتصالات قد تكون خطوة ضرورية إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد أو تسوية إنسانية تشمل إطلاق سراح الأسرى.

على الصعيد الدولي، يرى جون كيربي، المحلل السياسي، أن هذه التحركات قد تعزز قدرة واشنطن على التأثير في الشرق الأوسط، في ظل التغيرات الجيوسياسية الحالية.

وأشار إلى أن نجاح المفاوضات قد يمهد لاستقرار نسبي في المنطقة، خاصة إذا ما تم التوصل إلى تفاهمات أوسع تشمل وقف العدوان وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.

أما الباحث في مركز كارنيغي، إيمانويل أوتولا، فقد رأى أن هذه الاتصالات تأتي في ظل تدهور الوضع الإنساني في القطاع، وربما تهدف واشنطن إلى تحقيق تفاهمات قصيرة الأمد، مثل إطلاق سراح الأسرى، على أمل أن تؤدي هذه الخطوات إلى تهدئة حقيقية.

وفي مقالة لها، أشارت الكاتبة مارغريت رينولدز إلى أن واشنطن قد تجد نفسها أمام معادلة معقدة، حيث قد تستغل حماس هذه المفاوضات لتعزيز موقعها السياسي والدبلوماسي.

لكنها حذرت من أن واشنطن قد تواجه ضغوطًا إسرائيلية داخلية لمنع تقديم أي تنازلات للحركة.

المفاوضات وأهدافها الإنسانية والسياسية

وتركز الاتصالات بين حماس والمبعوث الأمريكي على قضايا إنسانية بالدرجة الأولى.

وأكدت حماس استعدادها للإفراج عن بقية الأسرى شريطة التوصل إلى اتفاق يشمل إنهاء العدوان الإسرائيلي وسحب قوات الاحتلال من قطاع غزة.

في المقابل، وصف آدم بولر هذه الاجتماعات بالمثمرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى حل شامل للأزمة.

ماهي المكاسب التي ستحققها حماس من هذه الاتصالات ؟

اعتراف سياسي غير مباشر وتعزيز الشرعية الدوليةـ

التواصل مع مسؤولين أمريكيين يمثل اعترافًا ضمنيًا بحماس كطرف يمكن التفاوض معه، بعد سنوات من تصنيفها كمنظمة إرهابية.

وقد يؤدي ذلك إلى تخفيف القيود الدبلوماسية والاقتصادية على الحركة، خاصة إذا تبعته اتصالات أخرى مع قوى غربية

إلى جانب تعزيز موقف حماس إقليميًا، حيث ستبدو كقوة سياسية مؤثرة وليست مجرد حركة مقاومة مسلحة.

تحسين الموقف التفاوضي في المفاوضات مع (إسرائيل)

هذه الاتصالات تمنح حماس قدرة أكبر على فرض شروطها في أي اتفاق مستقبلي، خاصة فيما يتعلق بوقف الحرب، الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وتخفيف الحصار على غزة.

مكاسب إنسانية لسكان غزة

التركيز على القضايا الإنسانية في هذه المفاوضات قد يسرّع في إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

إلى جانب تسهيل إعادة الإعمار وفتح المعابر لتخفيف معاناة السكان.

تقوية موقفها أمام الفصائل الفلسطينية الأخرى

نجاح حماس في جرّ الولايات المتحدة إلى التفاوض معها قد يزيد من نفوذها داخل الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع دور السلطة الفلسطينية في بعض الملفات

كسب أوراق ضغط جديدة في الساحة الإقليمية والدولية

قد تستفيد حماس من هذه الاتصالات لتعزيز علاقاتها مع دول إقليمية مثل قطر وتركيا وإيران، وإقناعها بدعم مواقفها السياسية والعسكرية.

التواصل مع واشنطن قد يكون رسالة إلى الاتحاد الأوروبي وغيره من القوى الدولية بأن حماس لاعب لا يمكن تجاهله في أي حل مستقبلي للصراع.

إضعاف حكومة الاحتلال وزيادة الانقسامات داخلها

هذه الاتصالات تسببت في حالة من القلق والارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية، وقد تؤدي إلى خلافات داخلية حول كيفية التعامل مع هذه التطورات.

إذا استمرت الولايات المتحدة في التواصل مع حماس، فقد يتزايد الضغط الداخلي في (إسرائيل) على حكومة نتنياهو، خاصة من المعارضة والجمهور الإسرائيلي الذي يريد إنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

إمكانية فتح قنوات جديدة لحل الصراع على المدى البعيد

رغم أن المحادثات تركز حاليًا على قضايا إنسانية، إلا أنها قد تكون بداية لتغييرات أكبر في طريقة تعامل القوى الكبرى مع القضية الفلسطينية.

إذا نجحت حماس في إدارة هذه المفاوضات بذكاء، فقد تصبح شريكًا رئيسيًا في أي تسوية سياسية قادمة، مما يعزز دورها في المستقبل.

وعلى الرغم من الانتقادات الإسرائيلية والإرباك الذي أصاب قادتها، إلا أن الإدارة الأمريكية تبدو مصرة على المضي قدمًا في هذه المفاوضات، التي قد تؤدي إلى انفراجة في الأزمة الإنسانية في غزة.

ويرى البعض أن هذه التحركات قد تكون خطوة حاسمة نحو تغيير المعادلة السياسية القائمة، خصوصًا مع انخراط أطراف دولية أخرى في الضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق.

نجاح هذه المفاوضات أو فشلها سيعتمد على قدرة الأطراف على تحقيق توازن المصالح. لكن المؤكد أن هذا التحول الأمريكي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاوض، قد يكون لها تأثير كبير على مسار القضية الفلسطينية وموازين القوى في المنطقة.