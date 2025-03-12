حماس تدين استخدام الاحتلال الماء والكهرباء كسلاح ضد المدنيين في غزة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في تصريح صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهرًا، إضافة إلى قطع خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية المياه في دير البلح. ووصفت الحركة هذه الإجراءات بأنها "جريمة حرب تهدد بوقوع كارثة تعطيش" في القطاع.

وأكدت الحركة أن استخدام الماء والكهرباء كسلاح ضد المدنيين الأبرياء يُعتبر تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع. وأضافت أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسات الاحتلال الممنهجة التي تنتهك القانون الدولي والإنساني.

واتهمت الحركة حكومة الاحتلال، بقيادة بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، بمواصلة سياسة العقاب الجماعي ضد أكثر من مليوني إنسان في غزة. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار منع دخول المواد الغذائية والطبية لليوم الحادي عشر على التوالي.

كما شددت "حماس" على أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ خطوات حازمة يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه، داعية الأمم المتحدة والدول العربية والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري لإنهاء الحصار ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام العدالة الدولية.