حركة حماس تستنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا وتؤكد تضامنها الكامل مع دمشق

استنكر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا، معتبرًا أن تصرفات حكومة الاحتلال تمثل تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي السوري. وأكد قاسم تضامن الحركة الكامل مع سوريا في مواجهة هذا العدوان الغاشم.

وقال قاسم في بيان له: "هذا العدوان المتواصل على سوريا يفضح السلوك التوسعي لكيان الاحتلال في المنطقة، ويؤكد أن سلوك الكيان هو الخطر الحقيقي على الأمن الإقليمي." وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل يعكس تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز الحاجة إلى مواجهة هذا التوسع الإسرائيلي.