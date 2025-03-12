البيان الختامي لاجتماع اللجنة الخماسية الوزارية بشأن غزة

استضافت دولة قطر اليوم اجتماعًا ضم كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسعادة السيد ستيفن كوتون، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط.

عرض وزراء الخارجية العرب المجتمعون خطة إعادة إعمار غزة التي أقرّتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس 2025. كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن آليات تسهيل جهود إعادة إعمار القطاع.

أكد الوزراء أهمية وقف إطلاق النار فورًا، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددوا على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وجدد الوزراء العرب التأكيد على الحرص على استمرار الحوار لتعزيز التهدئة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بما في ذلك تكثيف الجهود الدبلوماسية والتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.