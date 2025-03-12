وفد من حركة الجهاد الإسلامي يصل إلى الدوحة لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع في غزة

وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لإجراء مباحثات مكثفة حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقد انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق في الأول من مارس الجاري، إلا أن (إسرائيل) رفضت الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق التي قد تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل فعلي.

على مدار الأيام الأخيرة، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في حين دعت حركة حماس مرارًا إلى إجراء مفاوضات فورية حول المرحلة الثانية، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك في سعيها لتمديد المرحلة الحالية.

في هذا السياق، قامت (إسرائيل) بوقف تسليم المساعدات إلى غزة وسط الجمود القائم، كما أعلنت قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع المدمر. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، في تصريحات له: "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لإعادة الأسرى وضمان عدم بقاء حماس في غزة بعد اليوم التالي للحرب."