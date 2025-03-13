حماس ترحب بتصريحات ترامب وتدعو لالتزام الاحتلال باتفاقات وقف إطلاق النار

رحب حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي بدا أنها تتراجع عن دعواته السابقة لتهجير سكان قطاع غزة.

وقال قاسم للجزيرة مباشر::" في حال كانت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب تراجع عن كل فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، فهي تصريحات مرحب بها، وندعو لاستكمال هذا الموقف بإلزام الاحتلال بتطبيق كل اتفاق وقف إطلاق النار"

وأكد قاسم أن تصريحات ترامب، التي قال فيها "لا أحد يطرد أي فلسطيني من غزة"، تعد خطوة إيجابية، داعياً إياه إلى الابتعاد عن الانحياز لرؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف. وأضاف قاسم أن هذا الموقف مرحب به إذا كان يشير إلى تراجع حقيقي عن فكرة تهجير سكان غزة، مشدداً على ضرورة أن يرافق ذلك التزام الاحتلال بتطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار.

وكان ترامب قد أثار الجدل في فبراير الماضي باقتراحه فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة خلال الأشهر السبع عشرة الأخيرة.