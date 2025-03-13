أمن المقاومة يكشف عن تضاعف المجهود الاستخباري المعادي ضد قطاع غزة

كشف القائد في أمن المقاومة "حذيفة" في مقابلة حصرية مع منصة "الحارس" عن زيادة المجهود الاستخباري المعادي ضد قطاع غزة، في محاولة من الاحتلال للحصول على معلومات حول الأسرى في القطاع.

وأشار "حذيفة" إلى أن فنيو أمن المقاومة تمكنوا من ضبط أجهزة تجسس مموهة بأشكال متنوعة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة في الأماكن التي شهدت عمليات نشطة للمقاومة، بما في ذلك أثناء مراسم تسليم الأسرى. ووفقاً للتحليل الفني والعملياتي، يُعتقد أن هذه الأجهزة تم زرعها بواسطة حوامات صغيرة من نوع "الكواد كابتر"، والتي يستغل العدو خلالها فترات الإفطار والسحور وساعات الليل المتأخرة لتشغيلها وتوجيهها.

وفي هذا الإطار، دعت منصة "الحارس" أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى اليقظة والحذر، مع الالتزام بالإجراءات الأمنية التالية:

تمشيط أسطح المنازل والمباني والخيام بشكل دوري. تجنب الحديث عن أمور عسكرية وأمنية في الأماكن غير الآمنة. في حال العثور على أجسام مشبوهة، يجب الابتعاد عنها فورًا، والإبلاغ عنها أو التواصل مع أمن المقاومة عبر بوت الحارس: http://t.me/alharesbot

يأتي هذا التحذير في وقت حساس، حيث يستمر الاحتلال في محاولاته لاستهداف أمن المقاومة والبحث عن معلومات حيوية حول الأسرى في قطاع غزة.