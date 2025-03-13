المكتب الإعلامي الحكومي يثمن حملة الجمعية الكويتية لإعادة إعمار مستشفى النصر

أشاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة عمر معروف، بالحملة الأهلية والشعبية التي أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة لإعادة إعمار مستشفى النصر للأطفال في قطاع غزة، معرباً عن تقديره للجهود التي ساهمت في إنجاح هذه الحملة والوصول إلى هدفها الإنساني النبيل.

وأثنى معروف على نجاح الحملة في جمع 10 ملايين دولار في فترة قصيرة، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس تلهف أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم لتقديم الدعم والمساعدة لشعب غزة، وتخفيف معاناته، خاصة في المجال الصحي.

كما رحب معروف بكافة الجهود الأهلية والشعبية التي تهدف إلى تقديم المساعدة لشعب غزة، داعيًا إلى تنسيق هذه الجهود مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر تضررًا واحتياجًا.

وأشار معروف إلى أن المبادرات المجتمعية والفردية لعبت دورًا مهمًا في التخفيف عن المواطنين أثناء العدوان الإسرائيلي، لكنه أكد أنه لا يمكن لتلك الجهود أن تعوض آثار الحرب وتلبي كافة الاحتياجات الإنسانية. وأضاف أنه لا بد من تبني خطة شاملة لإعادة الإعمار على مستوى إقليمي ودولي.

ودعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إلى الإسراع في عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، والعمل على تنفيذ خطة عربية لمرحلة الإنعاش المبكر والإغاثة العاجلة، خاصة توفير المأوى المؤقت لـ 300 ألف أسرة فقدت منازلها بسبب العدوان.

وفي ختام تصريحاته، طالب معروف بضرورة كسر الحصار المفروض على غزة وفتح كافة المعابر لإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية والمستلزمات المعيشية الضرورية لأبناء القطاع.