وفد من حركة حماس يزور الأسرى المحررين في مستشفى فلسطين بالقاهرة

زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأسرى المحررين المُفرج عنهم في صفقة "طوفان الأحرار"، المُبعدين إلى خارج فلسطين، والذين يتلقون العلاج في مستشفى فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة.

وضم الوفد كلا من الأستاذ موسى عكاري والأستاذ جهاد يغمور والأستاذ وليد الزير والأستاذ ماجد الجعبة، حيث اطلعوا على أحوال الأسرى الصحية داخل المستشفى، حيث تدهورت داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب التعذيب والإجراءات التنكيلية والعقابية والحرمان بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح وفد حماس أن الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الصفقة تؤكد فاشية الاحتلال وجرائمه وضربه بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تكفل حقوق الأسرى.

وأشار إلى حرص المقاومة على الأسرى الإسرائيليين كما ظهر للعالم أجمع في مراسم التسليم، مقابل قتل الأسرى الفلسطينيين