الأمم المتحدة تحذر من خطورة استمرار إغلاق المعابر بغزة

قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن إغلاق المعابر أمام دخول البضائع إلى غزة يُؤثّر سلبا على قدرتها مع شركائها على توفير الدعم الأساسي للمحتاجين.

وأوضح مكتب "أوتشا"، في بيان له، الخميس، اطلعت "الرسالة نت" عليه، أنه كلما طال أمد هذا التوقف في إدخال المساعدات إلى غزة، ازدادت العواقب الوخيمة على الأرض.

وفي ذات السياق، قال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، إن شركاء الأمم المتحدة يضطرون إلى خفض الحصص الغذائية لإعطاء الأولوية لمساعدة أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

وحذر "دوجاريك"، من أن وضع الأمن الغذائي قد يتدهور بشكل حاد ما لم يستأنف تدفق المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مخاطر الصحة العامة لا تزال مرتفعة للغاية، بما في ذلك الأمراض المُعدية، بسبب الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي.

وبينت أنه ومع نهاية شباط الماضي، أظهرت 24 عينة بيئية من أصل 32 عينة جُمعت نتائج إيجابية لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النمط 2.

وفي 2 مارس/آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/ شباط الماضي).