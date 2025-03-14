عائلة أسير "إسرائيلي": حكومة "نتنياهو" تعمل ضدنا

قالت عائلة أسير إسرائيل معتقلٌ لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل ضدنا، مطالباً بإتمام صفقة تبادل الأسرى والإسراع في إخراج أبنائهم دفعةً واحدة مقابل إنهاء الحرب والانسحاب من غزة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شقيق نمرود كوهين الأسير في القطاع، "الحكومة تعمل ضدنا وللأسف هذا هو الوضع الآن"، بينما طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالإسراع في إتمام صفقة التبادل.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين قد نظمت ليلة الخميس – الجمعة، تظاهرة في مدينة "تل أبيب"؛ للضغط على "نتنياهو" لإتمام صفقة تبادل الأسرى التي تنصل منها.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن 54% من "الإسرائيليين" يؤيدون خيار إعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب والانسحاب من غزة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية بينها موقع "والا"، فإنه لا يزال 59 أسيرا إسرائيليا في غزة، وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 35 منهم.

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، في حين تنصل بنيامين نتنياهو من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

وفي المقابل، تؤكد حركة "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.